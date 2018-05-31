МВД не может обеспечить эффективность изъятия видео штрафов - госаудит

31.05.2018 17:33 По сообщению Службы аудита, патрульная полиция не может обеспечить эффективную доставку водителям штрафов, выписанных во время нарушения дорожного движения. В период аудита выявились подозрительные факты, когда сотрудники "Почты Грузии" неэффективно выполняли возложенную на них обязанность. В то же время Департамент патрульной полиции не осуществлял должного мониторинга выполнения условий договора, заключенного с ООО "Почта Грузии".



"До 1 ноября 2017 года основной проблемой был вопрос передачи видео штрафа водителям, нарушившим правила дорожного движения, и соответственно их изъятия, что в настоящем уже отрегулировано юридически, но практические результаты по существующему положению не известны. В частности сотрудники "Почты Грузии", которые на основании оформленного с министерством договора обязаны сдать по месту жительства квитанцию видео штрафа нарушителю, возможно, по разным объективным и субъективным причинам неэффективно исполняли обязанности. Со своей стороны Департамент патрульной полиции не осуществляет мониторинг, и инспектирование должного выполнения условий договора, заключенного с ООО "Почта Грузии". Соответственно, невозможно определить, в какой части можно улучшить процесс сдачи штрафов".



Проблема сдачи видео штрафов не теряет актуальности и на данном этапе.



"Для разрешения проблемы с 1 ноября 2017 года заработало новое правило сдачи видео штрафов (доставка штрафа по sms сообщению), которое, с большой вероятностью снизит количество недоставленных, и неоплаченных видео штрафов. Несмотря на это, есть несколько проблем, мешающих полноценной работе системы. Как, например, то обстоятельство, что контактная информация 30% владельцев автомашин, зарегистрированных в базе данных МВД, не зафиксирована, из-за чего не удается оправлять им sms сообщения"- сказано в заключении аудита.



Еще одна проблема, на которую указывает аудит, это видео штрафы, неоплаченные частными компаниями. В сумме стоимость видео штрафов этой категории с неоплаченным статусом к 2016 году составила почти 450 000 лари. В заключении сказано, что МВД не может обеспечить пересылку информации в Национальное бюро исполнения с целью принудительного исполнения. Данная информация не посылается также и по почте. В результате на частные компании, которые не оплачивают штрафы, принудительные меры исполнения не распространяются.

















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