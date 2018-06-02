|
|
В МВД Грузии проходит допрос свидетелей убийства на улице Хорава
02.06.2018 15:45
В министерстве внутренних дел Грузии проходит допрос свидетелей убийства на улице Хорава, — об этом Первому каналу заявили в МВД.
Свидетели явились в правоохранительное ведомство несколько минут назад.
Руководитель департамента криминальной полиции МВД Владимир Борцвадзе на брифинге первого июля заявил, что МВД ведет расследование с целью установить те новые обстоятельства уголовного дела, который были выявлены в ходе рассмотрения дела в суде.
Ранее премьер-министр Георгий Квирикашвили заявил, что дело об убийстве на улице Хорава вернется для расследования из прокуратуры в МВД.
|
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна