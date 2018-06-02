В МВД Грузии проходит допрос свидетелей убийства на улице Хорава

02.06.2018 15:45 В министерстве внутренних дел Грузии проходит допрос свидетелей убийства на улице Хорава, — об этом Первому каналу заявили в МВД.



Свидетели явились в правоохранительное ведомство несколько минут назад.



Руководитель департамента криминальной полиции МВД Владимир Борцвадзе на брифинге первого июля заявил, что МВД ведет расследование с целью установить те новые обстоятельства уголовного дела, который были выявлены в ходе рассмотрения дела в суде.



Ранее премьер-министр Георгий Квирикашвили заявил, что дело об убийстве на улице Хорава вернется для расследования из прокуратуры в МВД.















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