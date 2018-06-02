|
|
НАТО планирует создать 30-тысячный резервный отряд на случай агрессии РФ
02.06.2018 19:14
Североатлантический альянс в целях повышения обороноспособности на случай агрессии со стороны России планирует создать резервный отряд в количестве 30 тысяч человек, ведущая роль в котором будет отведена Германии. Об этом сообщает немецкое издание Welt.
«НАТО хочет повысить свою готовность на случай нападения со стороны России. Альянс планирует сформировать новое резервное соединение в составе примерно 30 тысяч военнослужащих национальных армий», - говорится в сообщении.
Отмечается, что резерв предполагается мобилизовать в течение 30 дней, если возникнет необходимость. В их распоряжение будут предоставлены несколько сотен истребителей и кораблей. В высоких кругах НАТО говорят, что «Германия будет играть ведущую роль» в этом новом подразделении.
Резерв предусмотрен как дополнение к существующим силам реагирования НАТО (Force Response Force), в которых в настоящее время насчитывается около 20 тыс военнослужащих. Инициатива исходит от США, пишет издание.
По данным газеты, министры обороны НАТО обсудят этот вопрос на своей встрече в Брюсселе 7-8 июня. Затем лидеры стран Альянса должны будут принять политическую декларацию на своем саммите в середине июля.
В будущем НАТО также хочет улучшить «военную мобильность», чтобы иметь возможность быстрее транспортировать тяжелое вооружение, такое как танки, к месту развертывания. Это требует совершенствования инфраструктуры, а также устранения административных барьеров и ускорения политических решений. Речь идет как о европейском театре военных действий, так и координации между европейскими и трансатлантическими союзниками. Данный вопрос также будет обсужден на следующей неделе, уточняет издание.
|
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна