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В Батуми задержан мужчина, неделю назад порезавший женщину в лифте


02.06.2018   20:44
Полиция разыскала и задержала в Батуми мужчину, напавшего неделю назад на молодую женщину в лифте жилого дома.

Задержанному 26 лет, сообщает МВД Грузии. Он был задержан в одной из гостиниц.

Следствие ведется по статье 108 УК Грузии «попытка умышленное убийство». Статья предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 15 лет.

Нападение произошло 27 мая в Батуми на улице Агмашенебели. На женщину в возрасте примерно 30 лет напали, когда она поднималась к своей квартире.

Злоумышленник, личность которого на момент нападения установить не удалось, нанес жертве многочисленные колотые раны. Женщину доставили в Международный университетский госпиталь Батуми. Ей провели хирургическую операцию. Она до сих пор проходит лечение в госпитале.

Родные пострадавшей считают, что нападение было совершено с целью ограбления. По их данным, женщина возвращалась с рынка «Хопа», и злоумышленник начал преследовать ее еще там.






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