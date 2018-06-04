Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Глава Европарламента призвал к созданию единой армии ЕС


04.06.2018   11:57
Евросоюзу в долгосрочной перспективе необходима единая армия. Это позволит ЕС, который одобрил выделение Украине 1 млрд евро макрофинансировани, сэкономить существенные средства, а также стать активнее на международной арене. Об этом заявил председатель Европарламента Антонио Таяни в интервью изданию Spiegel Online, сообщает «Зеркало Недели».

Таяни считает необходимым создать единую армию Евросоюза. "Европе в долгосрочной перспективе нужна собственная армия", - подчеркнул он. Единой внешней политики не может быть без единой оборонной стратегии, объяснил глава Европарламента.

По его словам, сейчас в ЕС есть 28 армий, которые "делают более или менее одно и то же". При этом усиление сотрудничества в этой сфере позволит значительно сэкономить и быть "активнее и сильнее на международной арене", убежден глава Европарламента.

2 мая Еврокомиссия представила проект бюджета ЕС на 2021 - 2027 годы. Согласно документу, его объем будет увеличен до 1279 млрд евро. Бюджет нынешней семилетки составляет 1087 млрд евро. Увеличение расходов в Еврокомиссии связывают с появлением новых задач в сфере охраны внешних границ ЕС, миграции, обороны и субсидирования научных исследований.






Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
В рейтинге инфраструктуры Грузия занимает 76-е месте среди 136 стран
Президенты Турции и Грузии обсудили важность газопровода TANAP
Ингури ГЭС возобновила работу
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
Признание Сирией Абхазии и Цхинвальского региона нарушает нормы международного права - ПА ООН
В Женевском офисе ООН состоялась пресс-конференция по вопросу признания Сирией оккупированных регионов Грузии
Армянские НПО требуют расследования информации о пересечении армянской границы с абхазским паспортом
Посольство Великобритании: «ConIFA-2018» не официальное мероприятие и не можем вмешаться в его менеджмент
Азербайджан осудил признание Сирией независимости оккупированных территорий Грузии
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
На акции грузинских дзюдоистов из огнестрельного оружия ранен борец-ветеран
Патриархия ГПЦ опубликовала заявление в связи с делом об убийстве несовершеннолетних
МВД Грузии заявило о новых обстоятельствах расследования дела об убийстве подростков
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна