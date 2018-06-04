Глава Европарламента призвал к созданию единой армии ЕС

04.06.2018 11:57 Евросоюзу в долгосрочной перспективе необходима единая армия. Это позволит ЕС, который одобрил выделение Украине 1 млрд евро макрофинансировани, сэкономить существенные средства, а также стать активнее на международной арене. Об этом заявил председатель Европарламента Антонио Таяни в интервью изданию Spiegel Online, сообщает «Зеркало Недели».



Таяни считает необходимым создать единую армию Евросоюза. "Европе в долгосрочной перспективе нужна собственная армия", - подчеркнул он. Единой внешней политики не может быть без единой оборонной стратегии, объяснил глава Европарламента.



По его словам, сейчас в ЕС есть 28 армий, которые "делают более или менее одно и то же". При этом усиление сотрудничества в этой сфере позволит значительно сэкономить и быть "активнее и сильнее на международной арене", убежден глава Европарламента.



2 мая Еврокомиссия представила проект бюджета ЕС на 2021 - 2027 годы. Согласно документу, его объем будет увеличен до 1279 млрд евро. Бюджет нынешней семилетки составляет 1087 млрд евро. Увеличение расходов в Еврокомиссии связывают с появлением новых задач в сфере охраны внешних границ ЕС, миграции, обороны и субсидирования научных исследований.















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