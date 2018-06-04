Страны Балтии поддержали предложение Польши разместить военную базу США

04.06.2018 20:29 Премьер-министры стран Балтии выразили поддержку желанию Польши иметь на своей территории постоянную военную базу США.



Об этом главы правительств Эстонии, Латвии и Литвы сообщили в понедельник на пресс-конференции в Таллинне, сообщает ERR.



"Присутствие США в регионе Польши и стран Балтии с точки зрения Эстонии очень важно. Можно приветствовать более активный приход в Польшу", - сказал премьер-министр Эстонии Юри Ратас, добавив, что следует сохранять единство США и стран Балтии в сфере обороны.



"Считаю, что мы все были бы заинтересованы в присутствии США в нашем регионе", - отметил премьер-министр Литвы Саулюс Сквернялис.



"Очень важно, что реализуется решение Варшавского саммита НАТО. Мы должны продолжать работу, которая усиливает безопасность, то есть продолжать сотрудничество с США", - отметил премьер Латвии Марис Кучинскис.



Ранее европейское издание газеты Politico со ссылкой на документы, обнародованные министерством обороны Польши, сообщил, что Польша выразила готовность выделить до $2 млрд из своего бюджета для финансирования постоянной военной базы США на своей территории.



Министерство обороны США допустило увеличение своего военного контингента в Польше. Москва заявила, что готова реагировать на расширение инфраструктуры НАТО к границам РФ.



Сейчас в рамках операции Atlantic Resolve в Польше на ротационной основе размещается американская танковая бригада численностью около 3,5 тысячи военнослужащих. В ее распоряжении 400 гусеничных машин, 900 единиц колесной техники, 87 танков Abrams и 18 самоходных 155-миллиметровых гаубиц Paladin.















• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

