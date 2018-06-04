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Страны Балтии поддержали предложение Польши разместить военную базу США
04.06.2018 20:29
Премьер-министры стран Балтии выразили поддержку желанию Польши иметь на своей территории постоянную военную базу США.
Об этом главы правительств Эстонии, Латвии и Литвы сообщили в понедельник на пресс-конференции в Таллинне, сообщает ERR.
"Присутствие США в регионе Польши и стран Балтии с точки зрения Эстонии очень важно. Можно приветствовать более активный приход в Польшу", - сказал премьер-министр Эстонии Юри Ратас, добавив, что следует сохранять единство США и стран Балтии в сфере обороны.
"Считаю, что мы все были бы заинтересованы в присутствии США в нашем регионе", - отметил премьер-министр Литвы Саулюс Сквернялис.
"Очень важно, что реализуется решение Варшавского саммита НАТО. Мы должны продолжать работу, которая усиливает безопасность, то есть продолжать сотрудничество с США", - отметил премьер Латвии Марис Кучинскис.
Ранее европейское издание газеты Politico со ссылкой на документы, обнародованные министерством обороны Польши, сообщил, что Польша выразила готовность выделить до $2 млрд из своего бюджета для финансирования постоянной военной базы США на своей территории.
Министерство обороны США допустило увеличение своего военного контингента в Польше. Москва заявила, что готова реагировать на расширение инфраструктуры НАТО к границам РФ.
Сейчас в рамках операции Atlantic Resolve в Польше на ротационной основе размещается американская танковая бригада численностью около 3,5 тысячи военнослужащих. В ее распоряжении 400 гусеничных машин, 900 единиц колесной техники, 87 танков Abrams и 18 самоходных 155-миллиметровых гаубиц Paladin.
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