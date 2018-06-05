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Состоялась демонстрация полученных Грузией РЛС обнаружения воздушных целей


05.06.2018   15:38
31 мая 2018 года, в день ВВС и ПВО Грузии, министр обороны Грузии Леван Изория и начальник генерального штаба вооруженных сил Грузии генерал-майор Владимир Чачибая приняли участие в церемонии на аэродроме Алексеевка рядом с Тбилиси. В ходе церемонии были продемонстрированы оба типа полученных вооруженными силами Грузии по контракту 2015 года новых радиолокационных станций обнаружения воздушных целей - ThalesRaytheonSystems (TRS) Ground Master GM403 и Ground Master GM200, а также подвижный командный пункт ПВО производства Thales.

Современные системы ПВО Грузии во время демонстрации на аэродроме Алексеевка близ Тбилиси 31.05.2018. Слева направо: подвижный командный пункт ПВО производства Thales, РЛС TRS Ground Master GM403, РЛС TRS Ground Master GM200, боевая машина израильского зенитного ракетного комплекса SPYDER (полученная еще в 2008 году) (с) министерство обороны Грузии

Напомним, что министерство обороны Грузии 15 июня 2015 года заключило во Франции контракт стоимостью 56,131369 млн евро с ThalesRaytheonSystems (TRS, совместное предприятие американской корпорации Raytheon и французской группы Thales) на приобретение одной подвижной РЛС дальнего обнаружения воздушных целей Ground Master GM403 и двух подвижных РЛС средней дальности обнаружения воздушных целей Ground Master GM200.

Полученная Грузией РЛС Ground Master GM403 была впервые продемонстрирована 26 мая 2018 года на выставке вооружения на площади Свободы в Тбилиси в связи со 100-летием провозглашения независимости Грузии. Поставленная в рамках контракта техника выполнена на автомобильном шасси Renault Truck Defense (Arquus) типа К с колесной формулой 8х8.

Современные системы ПВО Грузии во время демонстрации на аэродроме Алексеевка близ Тбилиси 31.05.2018. Слева направо: подвижный командный пункт ПВО производства Thales, РЛС TRS Ground Master GM403, РЛС TRS Ground Master GM200, боевая машина израильского зенитного ракетного комплекса SPYDER (полученная еще в 2008 году) (с) министерство обороны Грузии

Полученная Грузией еще в 2008 году боевая машина израильского зенитного ракетного комплекса SPYDER, с используемыми в качестве зенитных управляемыми ркетами Rafael Python 4, во время демонстрации на аэродроме Алексеевка близ Тбилиси 31.05.2018. (с) министерство обороны Грузии






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