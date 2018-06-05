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В Израиле предотвратили покушение на премьера


05.06.2018   16:11
Служба безопасности Израиля заявила о задержании террористов, которые планировали покушение на премьер-министра страны Биньямина Нетаньяху. Об этом сообщает Haaretz со ссылкой на сообщение службы.

Сообщается, что спецоперация по задержанию террористов прошла еще 24 апреля. В частности, был арестован житель лагеря для палестинских беженцев по имени Мохаммед Джамаль Рашдэ и другие подозреваемые, имена которых не разглашаются.

По данным службы безопасности, террористами управлял Народный фронт освобождения Палестины с территории Сирии. Однако члены ячейки не получили денег от организаторов теракта, так как их задержали на начальном этапе планирования покушения.

По данным контрразведки, террористы планировал атаку на американское посольство в Иерусалиме, а также покушение на Нетаньяху, мэра Иерусалима Нира Барката и других высокопоставленных чиновников.

Напомним, противостояние Израиля и Палестино вспыхнуло с новой силой после открытия в Иерусалиме посольства США 14 мая.






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