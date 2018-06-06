США предлагают план по сдерживанию российской угрозы

06.06.2018 09:16



США призывают европейских союзников привести в боевую готовность больше батальонов, кораблей и самолетов НАТО в качестве очередной меры по сдерживанию потенциальной российской агрессии.



Министр обороны США Джеймс Мэттис постарается заручиться широкой поддержкой этого плана на совещании глав оборонных ведомств альянса, которое пройдет в четверг в Брюсселе. Как рассказали четверо представителей США и НАТО, планируется, что это подготовит почву к тому, чтобы лидеры стран альянса одобрили план на июльском саммите.



План предусматривает, что у НАТО будет 30 сухопутных батальонов, 30 эскадрилий истребителей и 30 военных кораблей, готовых к переброске в течение 30 дней. При этом количество военнослужащих и сроки реализации стратегии не уточняются.



Численность батальонов в НАТО варьируется от 600 до 1000 военнослужащих.



Перед европейскими государствами, которые президент Трамп критикует за сокращение расходов на оборону после окончания «холодной войны», это поставит сложную задачу – решить давние проблемы с вертолетами и истребителями, которые не эксплуатируются из-за нехватки комплектующих, сообщает "Голос Америки".



«У нас есть противник (Россия), который может быстро войти на территорию стран Балтии и Польши в рамках сухопутной атаки», – отметил высокопоставленный дипломат НАТО, знакомый с планом США, известным как «30-30-30-30».



«Мы не можем себе позволить тратить месяцы на мобилизацию», – добавил он.



Как рассказал один из представителей американского руководства, инициатива нацелена в первую очередь на противодействие России и вписывается в выработанную Пентагоном стратегию национальной обороны на 2018 год, в которой Москва обвиняется в попытках расшатать позиции НАТО.



Прошедшие в прошлом году российские военные учения, в которых, по данным западных властей, было задействовано 100 000 военнослужащих, также вызвали опасения по поводу того, что подобные маневры или вторжения в русскоязычные регионы Балтии могут спровоцировать конфликты. Кремль решительно отрицает, что у него есть такие задачи, утверждая, что угроза для безопасности Восточной Европы исходит от НАТО.



Однако в свете аннексии Крыма и участия России в сирийской войне США не склонны доверять публичным заявлениям Кремля и хотят подготовиться к любому повороту событий.

















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