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Учения по ядерной безопасности с участием восьми стран начались в Грузии
06.06.2018 12:32
Учения по вопросам ядерного и радиационного контроля «Щит льва» (LIONSHIELD) с участием специалистов из восьми стран начались в Грузии. Об этом говорится в сообщении на сайте Службы Госбезопасности Грузии (СГБ).
Учения, начавшиеся сегодня в Тбилиси, продлятся четыре дня. Официально их открыл замглавы СГБ Грузии Григол Лилуашвили. Помимо Грузии в учениях принимают участие представители Армении, Молдовы, Украины, Македонии, Черногории, Албании, а также Боснии и Герцеговины. Инициатором их проведения выступил Евросоюз.
«У Грузии есть богатейший опыт в этом направлении. Квалифицированные грузинские эксперты регулярно работают в этом направлении с целью обеспечения безопасности как на пропускных пунктах, так и в аэропортах, портах, местах массового скопления. Соответственно, европейские коллеги разделяют этот опыт. Наглядным доказательством этого является сегодняшнее мероприятие», — сказал Лилуашвили.
Учения состоят из трех этапов, основанных на трех разных сценариях. Все сценарии связаны с контрабандой ядерных и радиоактивных материалов. Практическая часть тренировок пройдет в учебном Центре технологических инноваций оперативно-технического Агентства СГБ.
«В этом процессе важную роль играет Служба Госбезопасности Грузии. СГБ принимает учения, и ведомство проделало впечатляющую работу, как при разработке сценария и определении объектов, так и с точки зрения оснащения, подготовки экспертов и персонала. Думаю, что это все обеспечит успех учений», — сказал представитель Межрегионального научно-исследовательского института ООН по вопросам преступности и правосудия Франческо Миорини.
Пройденный курс учений оценят грузинские и иностранные эксперты. Среди них представители Международного агентства по атомной энергетике (МАГАТЭ), Интерпола, Организации по радиационной защищенности Норвегии, Агентства по сокращению военной угрозы и департамента энергетики США.
Грузия активно борется с незаконной транспортировкой ядерных и радиоактивных материалов. В апреле 2016 года в стране было пресечено две попытки незаконного сбыта радиоактивных веществ Уран-238 и Уран-235.
В том же месяце на Саммите ядерной промышленности в Вашингтоне президенту Грузии Георгию Маргвелашвили вручили награду «Атомы для мира» за вклад, который страна внесла в ядерную безопасность.
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