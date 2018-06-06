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Мезвришвили: К делу об убийстве Арчила Татунашвили добавлена квалификация «пытки»
06.06.2018 14:30
С расследованию дела Арчила Татунашвили добавлена квалификация пытки, — об этом заявила заместитель министра внутренних дел Натия Мезвришвили.
Мезвришвили заявила журналистам, что из заключения по делу Татунашвили становится ясно, что у Арчила Татунашвили были множественные повреждения.
«Фактически, на теле наблюдается след пыток. Соответственно, мы приняли решение и кроме того, что расследование по делу ведется по квалификации «убийство» и «незаконное лишение свободы», уже добавилась и квалификация «пытка». Расследование будет активно работать и в этом направлении. Мы работаем по всем направлениям, и как только выявились новые обстоятельства, было создано правовое основание для того, чтобы добавить дополнительную квалификацию. Мы это сделали. Также, интенсивно работаем с членами семьи», — заявила Натия Мезвришвили.
По словам заместителя министра, правительство активно работает и над списком Татунашвили-Отхозория. Решение будет принято в ближайшее время.
Известно медицинское заключение по делу Арчила Татунашвили, проведенное Национальным бюро судебной экспертизы имени Левана Самхараули. В медицинском заключении Национального бюро судебной экспертизы имени Левана Самхараули описаны до 100 повреждений на теле Арчила Татунашвили.
Тело Арчила Татунашвили доставили из оккупированного Цхинвали 20 марта 2018 года.
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