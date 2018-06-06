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Мезвришвили: В случае необходимости, Заза Саралидзе будет допрошен
06.06.2018 14:31
По словам заместителя министра внутренних дел Натии Мезвришвили, если в процессе расследования возникнет необходимость допроса Зазы Саралидзе, то это обязательно будет сделано.
Как заявила Мезвришвили, информация в связи с навесом не соответствует действительности, так как навес был разрушен по решению местного населения и в данном процессе не участвовало ни одно должностное лицо.
«Более того, это случилось после того, как все доказательства, которые были необходимы следствию, были изъяты с места преступления и оно было осмотрено правоохранителями. МВД продолжает расследование в интенсивном режиме. В эти минуты проходит допрос свидетелей и проводятся соответствующие следственные действия. Мы работаем по нескольким направлениям, чтобы установить круг тех лиц и привлечь к ответственности те лица, которые участвовали в давлении на участников процесса. Также, существуют вопросы касающиеся отчета экспертизы и в связи с этим также ведутся интенсивные следственные мероприятия.
Как только мы установим те лица, которые участвовали в какой — либо форме искажения фактов, с помощью финансовых ресурсов или другими методами, немедленно привлечем их к ответственности. Если в процессе расследования возникнет необходимость допроса Зазы Саралидзе, то это обязательно будет сделано», — заявила Натия Мезвришвили.
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