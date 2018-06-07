Расмуссен: В случае военного конфликта России и Украины, последняя была бы побеждена за несколько дней

07.06.2018 10:23 В случае военного столкновения России и Украины, последняя была бы побеждена за несколько дней, заявил в интервью Die Welt бывший генсек НАТО, внештатный советник президента Украины Андерс Фог Расмуссен, передает РИА Новости.



"Если бы Россия этого хотела, российские войска могли бы оккупировать Украину за несколько дней, несмотря на то, что Украина за последние два-три года значительно нарастила свой военный потенциал в ответ на нападение на свою территорию", — сказал Расмуссен.



По его словам, страны НАТО определенно подготовлены к "массированной атаке российских танков", но наилучшим способом поддержания мира является сдерживание потенциального противника.



В то же время Расмуссен подчеркнул, что Россия может присоединиться к альянсу в любое время, при условии, что будет соответствовать необходимым критериям.



"Однако до сих пор НАТО не получила соответствующего заявления из Москвы, и, честно говоря, я не думаю, что что-либо изменится в ближайшем будущем", — добавил политик.



Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс не намерен изолировать Россию. "НАТО придерживается двойного подхода к РФ, сочетающего сдерживание и политический диалог", — отметил он.

Киев неоднократно обвинял Москву во вмешательстве в дела Украины. Россия это отрицает и называет подобные обвинения неприемлемыми. Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Украина преодолела политический и экономический кризис.















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