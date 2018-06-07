Гражданина Грузии разыскивают в Турции за пытки и убийство

07.06.2018 13:02 Турецкие полицейские разыскивают гражданина Грузии по обвинению в пытках и убийстве. Об этом сообщает телекомпания «Рустави-2» со ссылкой на турецкие СМИ.



Разыскиваемый мужчина и его брат совершили разбойное нападение на семью владельца магазина на окраине Стамбула.



Разбойники связали руки хозяину дома и его жене и надели им на головы полиэтиленовые пакеты. Муж не выдержал пыток и скончался, а жену пришлось госпитализировать. О случившемся полицейским сообщил 15-летний сын погибшего. Полиция уже задержала одного из братьев. Второму удалось скрыться.















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