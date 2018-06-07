В Брюсселе состоится встреча министров обороны НАТО

07.06.2018 13:13 Встреча министров обороны НАТО состоится в Брюсселе. Члены Североатлантического альянса обсудят темы июльского саммита, в том числе главнейшей является увеличение военной готовности сил НАТО.



Министры обороны договорились открыть два новых командных пункта, которые обеспечат быстрое передвижение сил НАТО в Атлантическом океане и Европе.



Также рассматривается вопрос формирования новых резервных сил, в которые войдут 30 механизированных батальонов, 30 самолетов и 30 военных кораблей, привести в готовность которое возможно за 30 дней.



Как заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг, реализация инициативы планируется до 2020 года.



Вместе с тем, на встрече министров будет рассматриваться будущее миссии в Афганистане и переправка инструкторов НАТО в Ирак.



Встреча продлится два дня. Завтра участие в министериале примет делегация Грузии.















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