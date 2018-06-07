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В правоохранительной сфере планируется упрощение международного сотрудничества
07.06.2018 13:43
С целью упрощения сотрудничества в правоохранительной сфере, МВД и комитет по юридическим вопросам парламента Грузии подготовили совместную законодательную инициативу.
«Из закона «О международном сотрудничестве в правоохранительной сфере» изымается та норма, согласно которой, международное сотрудничество в правоохранительной сфере должно осуществляться лишь при условии, если действия уголовно наказуемы как по грузинскому законодательству, так и по законодательству иной соответствующей страны.
В проекте прописан и вопрос использования в качестве доказательства информации, добытой посредством международных каналов. В частности, информация, полученная в рамках международного сотрудничества в правоохранительной сфере, с согласия предоставляющего ее компетентного органа, может быть использована как доказательство.
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