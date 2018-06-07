Столтенберг: Мы не хотим конфронтации с Россией, но она должна уважать международное право

07.06.2018 16:07 НАТО не хочет конфронтации с Россией и новой холодной войны, но она должна уважать международное право и территориальную целостность соседей, сказал генсек Альянса Йенс Столтенберг в интервью каналу "Дождь".



"НАТО – это оборонительный, а не наступательный альянс, который существует для защиты своих союзников. Мы защищаем их пропорционально нашим целям – убедиться, что все наши союзники находятся в безопасности. Мы не хотим конфронтации с Россией, мы не хотим новой холодной войны и новой гонки вооружений. На самом деле мы стремимся к лучшим отношениям с Россией, потому что Россия – наш сосед и она никуда не денется. И я как политик знаю, что с Россией можно работать, мы делали это даже во время холодной войны. У нас были практичные, прагматичные отношения по вопросам государственных границ, в военной области и по вопросам окружающей среды, энергетики и многому другому. Но Россия должна уважать международное право и территориальную целостность своих соседей", – отметил он.



Столтенберг добавил, что Россия дестабилизирует обстановку на востоке Украины, размещает войска в Грузии и Молдове.



"Мы призываем Россию изменить свое поведение, это поможет улучшить наши отношения", – заявил он.



Комментируя отношения НАТО и России, Столтенберг отметил, что это не стратегическое партнерство, но подчеркнул, что они лучше, чем были во времена холодной войны.



"Так что мы на новой территории, и мы пытаемся построить хорошие отношения с Россией, но одновременно мы сожалеем, что Россия продолжает нарушать международное право и использовать силу в отношении своих соседей, особенно в отношении Украины", – сказал генсек НАТО.



Отношения Кремля и НАТО усложнились после аннексии Россией Крыма и начала боевых действий на востоке Украины.



В июне 2017 года глава военного комитета НАТО генерал Петр Павел сообщил, что Россия увеличивает свой военный потенциал практически по всем фронтам, поэтому НАТО надо быть начеку, чтобы не допустить сценария аннексии Крыма и вторжения в Восточную Украину.















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