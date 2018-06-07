Страны НАТО увеличат военные расходы в этом году на 3,8%

07.06.2018 21:29 Военные расходы стран-членов НАТО будут увеличены в нынешнем году на 3,8%. Об этом заявил генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг на пресс-конференции по итогам первого дня Совета министров обороны стран НАТО, передает ТАСС.



"Мы ожидаем увеличение [военных расходов] на 3,8%в этом году", - сказал он.



Также НАТО приняла решение увеличить свой командный персонал на 1,2 тыс. человек и создать два новых штаба: в Германии и США. Об этом заявил генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг на пресс-конференции по итогам первого дня Совета министров обороны НАТО.



"Министры приняли решение увеличить численность персонала на более чем 1,2 тыс. человек. Кроме того, мы договорились о создании нового командования в США и нового командования в Германии, чтобы наши силы были в нужном месте в нужное время", - сказал он.



При этом, по словам Столтенберг, НАТО будет стремиться улучшить отношения с Россией, но поддерживает сохранение санкций против Москвы.



"НАТО не стремится к изоляции РФ. НАТО стремится к тому, чтобы улучшить отношения с Россией. Весь альянс поддерживает двойной подход в отношениях с Россией: сдерживание и диалог, - сказал он. - Санкции принимались не в НАТО, но члены НАТО поддерживают их".















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