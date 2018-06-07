Министры обороны стран НАТО утвердили планы по созданию новых командований в США и в Германии

07.06.2018 22:19 Министры обороны стран НАТО утвердили планы по созданию новых командований в США и в Германии

Генсек НАТО Йенс Столтенберг в четверг заявил, что министры обороны стран-членов Альянса согласовали планы создать два новых командования в структуре НАТО.



"Мы также согласились на то, что наше новое совместное командование для Атлантики будет базироваться в Норфолке, штат Вирджиния, США; а новое командование по обеспечению будет находиться в Ульме, Германия", - сказал он во время пресс-конференции в Брюсселе.



Генсек НАТО пояснил, что создание этих командований будет способствовать усилению Альянса в Атлантическом океане и в Европе.



Также Й.Столтенберг заявил, что были согласованы планы усилить новые командные структуры более чем 1,2 тыс. человек персонала.















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