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Министры обороны стран НАТО утвердили планы по созданию новых командований в США и в Германии
07.06.2018 22:19
Министры обороны стран НАТО утвердили планы по созданию новых командований в США и в Германии
Генсек НАТО Йенс Столтенберг в четверг заявил, что министры обороны стран-членов Альянса согласовали планы создать два новых командования в структуре НАТО.
"Мы также согласились на то, что наше новое совместное командование для Атлантики будет базироваться в Норфолке, штат Вирджиния, США; а новое командование по обеспечению будет находиться в Ульме, Германия", - сказал он во время пресс-конференции в Брюсселе.
Генсек НАТО пояснил, что создание этих командований будет способствовать усилению Альянса в Атлантическом океане и в Европе.
Также Й.Столтенберг заявил, что были согласованы планы усилить новые командные структуры более чем 1,2 тыс. человек персонала.
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