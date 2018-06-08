Глава Минобороны Грузии предстанет на встрече министров обороны НАТО и стран партнеров в Брюсселе

08.06.2018 11:51 На второй день после министериала обороны НАТО в Брюсселе в формате миссии «Решительной поддержки» (RSM) пройдет встреча в формате министров оборона НАТО и стран-партнеров. На ней у министра обороны Грузии Левана Изория еще раз будет возможность заявить перед министрами стран, участвующих в миссии «Решительная поддержка», от имени Грузии и твердой позиции, что наша страна остается верной взятым на себя перед НАТО обязательствам.



Как заявил Леван Изория, Грузия под эгидой НАТО и в будущем продолжить участие в международный миссии тем количеством, к которым представлена сегодня.



Леван Изория уделил внимание ожиданиями саммита НАТО, запланированного в Брюсселе.



«У нас есть четкое ожидание, что достигнутый Грузией прогресс будет публично заявлен в заявлении, которое вместе с НАТО примет Грузия и что станет твердой основой для членства Грузии в НАТО и одним из шагов вперед.















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