Страны НАТО увеличивают расходы на оборону четвертый год подряд

08.06.2018 14:51 Европейские страны-члены НАТО и Канада в этом году увеличат расходы на оборону на 3,8%. Рост расходов продолжается четвертый год подряд. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, сообщает сайт Альянса.



"Четыре года подряд мы видим реальный рост расходов на оборону. Все союзники остановили сокращение. Все союзники увеличивают расходы на оборону. Больше стран-членов Альянса тратят на оборону 2% ВВП, и большинство стран-членов Альянса планируют сделать это к 2024 году", - сказал Столтенберг.



Он отметил, что с 2014 года европейские союзники и Канада потратили на оборону дополнительно $87 млрд. В 2017 году расходы стран Европы и НАТО на оборону выросли на 5,21%.



США в этих расчетах не учитываются, ведь страна и без того обеспечивает две трети оборонных расходов Альянса.



Напомним, министры обороны стран НАТО приняли решение о размещении двух новых командных центров в США и Германии.



Также министры утвердили новую инициативу по усилению способности Альянса быстро реагировать на угрозы - план под названием "Четыре тридцатки".















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