Глава Минобороны Грузии заверил НАТО в отсутствии планов сокращения грузинского военного контингента в Афганистане

08.06.2018 16:48 Грузия и в будущем продолжит участие в международной миссии под эгидой НАТО в Афганистане "Решительная поддержка", заявил министр обороны республики Леван Изория.



Как сообщает пресс-служба Минобороны Грузии, Л.Изория заявил об этом перед началом встречи министров обороны стран НАТО и партнеров альянса, принимающих участие в миссии в Афганистане.



"Грузия остается преданной взятым перед НАТО обязательствам", - подчеркнул министр.



Он отметил, что численность грузинских военнослужащих в Афганистане меняться не будет.



Встреча министров стран-участников миссии "Решительная поддержка" пройдет в Брюсселе в рамках заседания министров обороны стран НАТО.



На сегодняшний день в Афганистане находится около 850 грузинских военнослужащих.



По информации пресс-службы, в рамках визита в Брюссель Д.Изория также проводит в штаб-квартире НАТО двухсторонние встречи с зарубежными коллегами.



В частности, на встрече с министром обороны Хорватии Дамиром Крcтичевичем был подписан меморандум о взаимопонимании в сфере обороны, который подразумевает налаживание между двумя странами более интенсивного сотрудничества.















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