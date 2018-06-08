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Глава Минобороны Грузии заверил НАТО в отсутствии планов сокращения грузинского военного контингента в Афганистане


08.06.2018   16:48
Грузия и в будущем продолжит участие в международной миссии под эгидой НАТО в Афганистане "Решительная поддержка", заявил министр обороны республики Леван Изория.

Как сообщает пресс-служба Минобороны Грузии, Л.Изория заявил об этом перед началом встречи министров обороны стран НАТО и партнеров альянса, принимающих участие в миссии в Афганистане.

"Грузия остается преданной взятым перед НАТО обязательствам", - подчеркнул министр.

Он отметил, что численность грузинских военнослужащих в Афганистане меняться не будет.

Встреча министров стран-участников миссии "Решительная поддержка" пройдет в Брюсселе в рамках заседания министров обороны стран НАТО.

На сегодняшний день в Афганистане находится около 850 грузинских военнослужащих.

По информации пресс-службы, в рамках визита в Брюссель Д.Изория также проводит в штаб-квартире НАТО двухсторонние встречи с зарубежными коллегами.

В частности, на встрече с министром обороны Хорватии Дамиром Крcтичевичем был подписан меморандум о взаимопонимании в сфере обороны, который подразумевает налаживание между двумя странами более интенсивного сотрудничества.






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