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Глава Минобороны Грузии заверил НАТО в отсутствии планов сокращения грузинского военного контингента в Афганистане
08.06.2018 16:48
Грузия и в будущем продолжит участие в международной миссии под эгидой НАТО в Афганистане "Решительная поддержка", заявил министр обороны республики Леван Изория.
Как сообщает пресс-служба Минобороны Грузии, Л.Изория заявил об этом перед началом встречи министров обороны стран НАТО и партнеров альянса, принимающих участие в миссии в Афганистане.
"Грузия остается преданной взятым перед НАТО обязательствам", - подчеркнул министр.
Он отметил, что численность грузинских военнослужащих в Афганистане меняться не будет.
Встреча министров стран-участников миссии "Решительная поддержка" пройдет в Брюсселе в рамках заседания министров обороны стран НАТО.
На сегодняшний день в Афганистане находится около 850 грузинских военнослужащих.
По информации пресс-службы, в рамках визита в Брюссель Д.Изория также проводит в штаб-квартире НАТО двухсторонние встречи с зарубежными коллегами.
В частности, на встрече с министром обороны Хорватии Дамиром Крcтичевичем был подписан меморандум о взаимопонимании в сфере обороны, который подразумевает налаживание между двумя странами более интенсивного сотрудничества.
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