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Изория: Мы вместе с НАТО укрепляем мир и безопасность в мире
08.06.2018 19:40
Грузия по-прежнему остается верной обязательствам перед НАТО, и продолжает участвовать в миссии в существующем составе - заявил министр обороны Грузии в выступлении на встрече министров обороны стран-участников операции "Твердой поддержки" в штаб-квартире НАТО.
Встречу открыл Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг и отметил, что поддержка НАТО и стран-партнеров жизненно важна для Афганистана:
"Мы увеличиваем контингент в нашей учебной миссии, и продолжаем оказывать финансовую поддержку силам Афганистана, чтобы они могли своими силами обеспечивать безопасность в стране".
Леван Изория еще раз подтвердил от имени страны, что Грузия вместе с НАТО будет укреплять мир и безопасность в мире.
"Мы являемся важной страной-партнером для НАТО и ЕС, и продолжим это партнерство в будущем. А это прочная основа для того, чтобы еще раз был признан прогресс, достигнутый Грузией на пути интеграции в НАТО. Это связано не только с реформами, которые осуществляются в ведомстве и институционально в стране, но и с участием в международных миссиях, в которых Грузия является образцовой" - сказал министр обороны Грузии.
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