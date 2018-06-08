Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Изория: Мы вместе с НАТО укрепляем мир и безопасность в мире


08.06.2018   19:40
Грузия по-прежнему остается верной обязательствам перед НАТО, и продолжает участвовать в миссии в существующем составе - заявил министр обороны Грузии в выступлении на встрече министров обороны стран-участников операции "Твердой поддержки" в штаб-квартире НАТО.

Встречу открыл Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг и отметил, что поддержка НАТО и стран-партнеров жизненно важна для Афганистана:

"Мы увеличиваем контингент в нашей учебной миссии, и продолжаем оказывать финансовую поддержку силам Афганистана, чтобы они могли своими силами обеспечивать безопасность в стране".

Леван Изория еще раз подтвердил от имени страны, что Грузия вместе с НАТО будет укреплять мир и безопасность в мире.

"Мы являемся важной страной-партнером для НАТО и ЕС, и продолжим это партнерство в будущем. А это прочная основа для того, чтобы еще раз был признан прогресс, достигнутый Грузией на пути интеграции в НАТО. Это связано не только с реформами, которые осуществляются в ведомстве и институционально в стране, но и с участием в международных миссиях, в которых Грузия является образцовой" - сказал министр обороны Грузии.







Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
Грузия и Гонконг подпишут соглашение о свободной торговле в конце июня
Правительство Италии решило остановить строительство азербайджанского газопровода
Гудаури вырастет втрое - Квирикашвили
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
В Абхазии обсуждают дресс-код для туристов
«ИнгурГЭС» остановят на три месяца
40 тысяч рублей потеряла жительница Челябинской области от предлагавших отдых в Абхазии мошенников
Еще одна жительница Кирова, желавшая отдохнуть в Абхазии, осталась без денег
Желавшая отдохнуть в Абхазии жительница Ульяновска попалась на 37 тыс рублей
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
Изория: Грузия по-прежнему привержена своим обязательствам перед НАТО
Сабанадзе: Мы ожидаем, что в тексте резолюции Европарламента еще раз будет осуждена российская агрессия, оккупация и будет идти речь о последствиях оккупации
Заместителем председателя временной следственной комиссии будет Анри Оханашвили, а секретарем – Отак Кахидзе
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна