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НАТО и ЕС создали систему уведомлений о кибератаках


08.06.2018   20:16
Североатлантический альянс и Европейский союз запустили совместную систему уведомлений в режиме реального времени об угрозах в киберпространстве. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на саммите министров обороны стран НАТО в Брюсселе, сообщается на сайте альянса.

По словам Столтенберга, между НАТО и ЕС были достигнуты соглашения по 74 направлениям сотрудничества, в том числе по кибербезопасности и военному сотрудничеству. «Прогресс существенный. Например, наши организации теперь в режиме реального времени обмениваются информацией о кибератаках и деятельности вредоносных программ», — сказал он.

Столтенберг также отметил, что стороны будут проводить совместную подготовку и учения по противодействию «гибридным угрозам».

Ранее генсек НАТО объявил о создании двух новых командований — в американском городе Норфолке и немецком городе Ульме. Столтенберг сообщил, что к 2020 году НАТО будет располагать 30 механизированными батальонами, 30 воздушными эскадрильями и 30 боевыми кораблями, которые будут готовы к использованию в течение 30 дней.






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