МВД Грузии сделало заявление в связи с новым расследованием по делу о смерти двух подровстков

09.06.2018 19:28 МВД Грузии представило первые результаты нового расследования резонансного дела об убийстве школьников в центре Тбилиси и сообщило об аресте двух человек, в том числе экс-сотрудника прокуратуры Мирзы Субелиани.



Дело о давлении на свидетелей и сокрытии преступления выделено из основного дела об убийстве 16-летних Давида Саралидзе и Левана Дадунашвили, произошедшего 1 декабря 2017 года. В МВД возобновили расследование 1 июня по поручению премьер-министра Грузии Георгия Квирикашвили. Расследование началось на фоне многотысячных протестных акций, которые организовал отец убитого Давида – Заза Саралидзе. 31 мая Тбилисский городской суд счел необоснованными представленные прокуратурой доказательства и не признал ни одного из двух подсудимых причастным к убийству Саралидзе. Отец мальчика обвинил бывшего прокурора Мирзу Субелиани в укрывательстве преступников и фальсификации дела.

В ходе нового расследования в МВД сочли, что решение суда стало следствием давления на свидетелей убийства. Как утверждают в ведомстве, еще в декабре прошлого года они «сочли подозрительным», что свидетели отказались давать показания, воспользовавшись правом молчания.



«Во время рассмотрения дела в суде один из главных свидетелей, который до этого сотрудничал со следствием, изменил показания. Кроме того, обвиняемые, которые во время следствия пользовались правом молчания, дали первые показания на суде. Все это, а также представленные доказательства сторон, выявили в деле новые обстоятельства, в частности возможность давления на участников процесса и других лиц» — сказала на брифинге замглавы МВД Натия Мезвришвили.



Она отметила, что для установления новых обстоятельств, выявленных на суде, было проведено множество следственных мероприятий. Все они ведутся отдельно от основного дела об убийстве.



«В результате этого, при помощи дополнительных доказательств за оказания давления на свидетелей и за несообщение о преступлении задержаны два человека. В частности, за факт давления на свидетеля задержан Мераб Морчадзе, а за несообщении о совершенном убийстве на улице Хорава — Мирза Субелиани» — заявила Мезвришвили.



По данным следствия, Морчадзе оказал влияние на М.К., который свидетельствовал против сына его родственника – Г. Дж.. Исходя из слов Мезвришвили, Морчадзе подкупил М.К. и его брата.



«Мераб Морчадзе не раз встречался с братьями М.К. и Л.К. с целью изменения теми показаний в пользу Г.Дж.. Он передал им определенную сумму и за это потребовал от М.К. дать показания о том, что в момент совершения преступления не видел в руках у Г.Дж. орудия убийства», — сказала Мезвришвили.



Следствие установило, что Морчадзе также пообещал уладить проблемы, связанные с изменениями показаний и повлиять на общественное мнение. «В результате этого, в апреле 2018 года во время дачи показаний в суде М.К. заявил, что не видел у обвиняемого в убийстве Г.Дж. ножа, что отличалось от показаний следствию» , — отметила Мезвришвили.



Что касается Субелиани, то следствие установило, что он узнал об участии Г.Дж. в убийстве еще 1 декабря 2017 года, но не сообщил об этом следствию.



«МВД Грузии также интенсивно работает для выявления других лиц, участвующих в давлении на участников процесса и для установления связи с преступлением других лиц. В частности, идет опрос экспертов Национального бюро судебной экспертизы имени Левана Самхараули, директора школы №51 и других лиц, владеющих информацией», — отметила Мезвришвили.



4 июня в Тбилиси состоялась встреча Саралидзе и премьер-министра Георгия Квирикашвили, после которой отец мальчика заявил, что «дал правительству срок до 10 июня на расследование дела и задержание лиц, причастных к убийству его сына, а также тех, кто оказывал давление на свидетелей и следствие». В противном случае он анонсировал с 10 июня «новую волну широкомасштабных протестных акций с требованием восстановления справедливости и отставки правительства, в которых примут участие и политические партии».



Несмотря на то, что задержание Субелиани было основным требованием Саралидзе, отец убитого мальчика заявил, что продолжит требовать наказания всех виновных в убийстве его сына, а также укрывательстве преступников.















• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

