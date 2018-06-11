|
|
МВД: Один из шестерых задержанных граждан находится в розыске, а еще один - под условным наказанием
11.06.2018 17:04
По информации Министерства внутренних дел, один из 6 граждан, задержанных в ходе акции перед парламентом в административном порядке, находится в розыске, а еще один под условным наказанием.
"Разыскиваемого за кражу И.А 1994 года рождения, и находящегося под условным наказанием Г.А. 1994 года рождения полиция задержала в палатке перед зданием парламента, во время перепалки между участниками акции.
11 июня текущего года сотрудники департамента патрульной полиции Министерства внутренних дел на акции, проведенной в Тбилиси у здания парламента по проспекту Руставели, по факту неповиновения законному требованию полицейского, задержали по статье 173 административных правонарушений 6 граждан: М.А. 1987 года рождения, Н.К. 1980 г. р., Г.А. 1994 года рождения, И.А 1994 года рождения, М.Л. 1981 года рождения, и Г.Т. 2001 года рождения.
Следует отметить, что управление департамента полиции Ваке-Сабуртало с 5 июня разыскивал И.А за кражу, а Г.А. был осужден за кражу в 2016 году, и в настоящем находится под условным наказанием"- сказано в информации МВД.
|
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна