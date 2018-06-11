МВД: Один из шестерых задержанных граждан находится в розыске, а еще один - под условным наказанием

11.06.2018 17:04 По информации Министерства внутренних дел, один из 6 граждан, задержанных в ходе акции перед парламентом в административном порядке, находится в розыске, а еще один под условным наказанием.



"Разыскиваемого за кражу И.А 1994 года рождения, и находящегося под условным наказанием Г.А. 1994 года рождения полиция задержала в палатке перед зданием парламента, во время перепалки между участниками акции.



11 июня текущего года сотрудники департамента патрульной полиции Министерства внутренних дел на акции, проведенной в Тбилиси у здания парламента по проспекту Руставели, по факту неповиновения законному требованию полицейского, задержали по статье 173 административных правонарушений 6 граждан: М.А. 1987 года рождения, Н.К. 1980 г. р., Г.А. 1994 года рождения, И.А 1994 года рождения, М.Л. 1981 года рождения, и Г.Т. 2001 года рождения.



Следует отметить, что управление департамента полиции Ваке-Сабуртало с 5 июня разыскивал И.А за кражу, а Г.А. был осужден за кражу в 2016 году, и в настоящем находится под условным наказанием"- сказано в информации МВД.

















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