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МВД: Один из шестерых задержанных граждан находится в розыске, а еще один - под условным наказанием


11.06.2018   17:04
По информации Министерства внутренних дел, один из 6 граждан, задержанных в ходе акции перед парламентом в административном порядке, находится в розыске, а еще один под условным наказанием.

"Разыскиваемого за кражу И.А 1994 года рождения, и находящегося под условным наказанием Г.А. 1994 года рождения полиция задержала в палатке перед зданием парламента, во время перепалки между участниками акции.

11 июня текущего года сотрудники департамента патрульной полиции Министерства внутренних дел на акции, проведенной в Тбилиси у здания парламента по проспекту Руставели, по факту неповиновения законному требованию полицейского, задержали по статье 173 административных правонарушений 6 граждан: М.А. 1987 года рождения, Н.К. 1980 г. р., Г.А. 1994 года рождения, И.А 1994 года рождения, М.Л. 1981 года рождения, и Г.Т. 2001 года рождения.

Следует отметить, что управление департамента полиции Ваке-Сабуртало с 5 июня разыскивал И.А за кражу, а Г.А. был осужден за кражу в 2016 году, и в настоящем находится под условным наказанием"- сказано в информации МВД.







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