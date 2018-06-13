Главная прокуратура подтверждает задержание мэра Марнеули

13.06.2018 11:25 Задержан мэр Марнеули Темур Абазов. Информацию Первому каналу подтвердили в Главной прокуратуре Грузии.



Дополнительных комментариев пока не делают.



Накануне ночью Абазов находился на опросе в прокуратуре, после чего, по информации источника Первого канала, следственное ведомство приняло решение о его задержании.



Задержание Абазова предположительно связано с фактом группового нечеловеческого и унизительного обращения в отношении гражданина Э.А. в Марнеули, о котором репортаж подготовила «Студия Монитор». Прокуратура начала расследование по факту.















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