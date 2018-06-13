Несколько чиновников задержаны за взятку в 280 тысяч долларов

13.06.2018 13:19 В Кахетии задержали муниципальных чиновников за получение взятки в размере 280 тысяч долларов.



Задержаны член сакребуло Сагареджийского района Константин Г. и сотрудник национального лесного агентства Гела М. Чиновники обещали одному из граждан, чье имя не называется, передать в долгосрочную аренду участок государственной земли. Территория в 14 гектаров прилегает к озеру в селе Уджарма.

Как раз в тот момент, когда госслужащие получали часть запрашиваемой суммы — 30 тысяч долларов, их задержали Сотрудники Службы Госбезопасности Грузии. Об этом сообщает пресс-служба СГБ.



Уголовное дело возбуждено по статье «получение взятки в особо крупном размере», что наказывается лишением свободы сроком от 11 до 15 лет.



Следствие ведет антикоррупционное агентство Службы Госбезопасности Грузии.















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