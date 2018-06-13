Норвегия хочет вдвое увеличить военное присутствие США

13.06.2018 13:22 Власти Норвегии намерены обратиться к США с просьбой об увеличении американского воинского контингента в своей стране. В Осло хотят, чтобы численность морских пехотинцев США, дислоцированных в Норвегии, к 2019 году была увеличена минимум вдвое - с нынешних 330 до 700 человек, передает Reuters.



Планируется, что дополнительные подразделения будут направлены на север страны, ближе к границе с РФ - в регион Внутренних Тромсе в норвежской Арктике. Кроме того, в Осло намерены увеличить продолжительность военной миссии: с изначально планировавшихся шести месяцев до пяти лет.



США также хотят построить инфраструктуру, которая могла бы разместить до четырех истребителей на базе в 65 километрах к югу от Осло в рамках европейской инициативы по сдерживанию, начатой после аннексии Россией украинского Крыма в 2014 году.



Данные планы не являются созданием постоянной базы США в Норвегии и не нацелены против РФ, заявила министр иностранных дел Норвегии Ине Эриксен Сорайде. Она добавила, что данное решение имеет широкую поддержку со стороны парламента.















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