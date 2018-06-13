СГБ подтверждает начало расследования по поводу высказываний Малхаза Мачаликашвили

13.06.2018 15:02 В Службе госбезопасности Грузии подтвердили начало расследования после того как Малхаз Мачаликашвили, отец погибшего во время спецоперации в Панкисском ущелье 19-летнего жителя села Дуиси, заявил на акции протеста #неубивай о готовности подорвать себя вместе с единомышленниками в здании ведомства.



«После подобных публичных заявлений, сделанных любым лицом, в которых речь идет о совершении террористического акта, Служба госбезопасности обязана осуществить правовое реагирование. Следствие началось в связи с указанным фактом», - говорится в заявлении СГБ, сообщает грузинская служба Радио Свобода



На акции перед зданием парламента в центре Тбилиси 31 мая Мачаликашвили объявил, что он и еще несколько человек поклялись подорвать себя в здании СГБ, однако потом «передумали из-за любви к грузинам». Позже отец убитого юноши объяснил свое заявление на митинге.



«Для меня тяжелее, чем убийство моего сына, было его обвинение в терроризме. Темирлан год не выходил [из-за болезни], я с трудом собрал деньги, чтобы сделать ему операцию. А они взяли и расстреляли его спящим, еще и обвинили в терроризме. После этого мне говорят, почему делаешь такие заявления. Может быть, я сказал это эмоционально. Но если бы это сделал со мной мой народ, чеченцы, я бы действительно взорвал себя, но в Грузии я этого делать не стал бы и не сделаю», - сказал Мачаликашвили.



Малхаз Мачаликашвили настаивает на объективном расследовании гибели своего сына во время спецоперации силовиков в Панкисском ущелье и наказания всех виновных, невзирая на занимаемые должности, а также признания Темирлана невиновным в терроризме.















• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

