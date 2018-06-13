Прокуратура: По Марнеульскому инциденту начато уголовное преследование

13.06.2018 17:42 По факту нечеловеческого и унизительного обращения по отношению к гражданину Эльчину Алахвердиеву, совершенному в Марнеули, в статусе обвиняемого задержан мэр Марнеули Темур Абазов, — об этом на брифинге в прокуратуре Рустави сообщил заместитель начальника следственного отдела Главной прокуратуры Джарджи Циклаури.



По информации Циклаури, по факту избиения того же лица начато уголовное преследование в отношении депутата парламента Грузии, члена «Национального Движения» Азера Сулейманова, депутата сакребуло Марнеули, члена партии «Грузинская мечта» Рамина Алахвердиева и родственника мэра Марнеули Э.Г.



В социальной сети распространилось видео, в котором житель Марнеули публично, унизительно приносит извинения за нецензурное оскорбление председателя «Грузинской мечты» Бидзины Иванишвили и мэра Марнеули Темура Абазова. В связи с этим репортаж выпустила студия «Монитор».



Прокуратура начала расследование по факту группового нечеловеческого и унизительного обращения в отношении гражданина Э.А. в Марнеули.















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