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Прокуратура: По Марнеульскому инциденту начато уголовное преследование
13.06.2018 17:42
По факту нечеловеческого и унизительного обращения по отношению к гражданину Эльчину Алахвердиеву, совершенному в Марнеули, в статусе обвиняемого задержан мэр Марнеули Темур Абазов, — об этом на брифинге в прокуратуре Рустави сообщил заместитель начальника следственного отдела Главной прокуратуры Джарджи Циклаури.
По информации Циклаури, по факту избиения того же лица начато уголовное преследование в отношении депутата парламента Грузии, члена «Национального Движения» Азера Сулейманова, депутата сакребуло Марнеули, члена партии «Грузинская мечта» Рамина Алахвердиева и родственника мэра Марнеули Э.Г.
В социальной сети распространилось видео, в котором житель Марнеули публично, унизительно приносит извинения за нецензурное оскорбление председателя «Грузинской мечты» Бидзины Иванишвили и мэра Марнеули Темура Абазова. В связи с этим репортаж выпустила студия «Монитор».
Прокуратура начала расследование по факту группового нечеловеческого и унизительного обращения в отношении гражданина Э.А. в Марнеули.
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