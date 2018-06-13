Прокуратура требует в отношении Азера Сулейманова залог в качестве меры пресечения

13.06.2018 17:42 Прокуратура требует в отношении члена «Национального движения» Азера Сулейманова залог в качестве меры пресечения, — об этом на брифинге в Руставской прокуратуре заявил заместитель главы следственной части Главной прокуратуры Грузии Джарджи Циклаури.



«От задержания, ареста и других принудительных мер члена парламента Азера Сулейманова защищает иммунитет. На этом этапе не использовано ни одно мероприятие. Вы знаете, что он обвиняется в менее тяжком преступлении. Это насилие, которое подразумевает 126-ая статья, санкция которой предусматривает лишение свободы сроком до двух лет. Мы не использовали на этом этапе мероприятия по задержанию и аресту, поэтому вопрос снятия иммунитета не стоит на повестке дня.



Мы берем во внимание, что в отношении его есть менее тяжкое преступление, санкция до двух лет, осуществится обращение с ходатайством об использовании залога в качестве меры пресечения, которая не является самой жесткой мерой пресечения, так как на этом этапе не идет речь о заключении, не стоит вопрос снятия иммунитета», — заявил Джарджи Циклаури.



В социальной сети распространилось видео, в котором житель Марнеули публично, унизительно приносит извинения за словесное оскорбление председателя «Грузинской мечты» Бидзины Иванишвили и мэра Марнеули Темура Абазова. В связи с этим репортаж выпустила студия «Монитор». В репортаже речь идет о том, что человек, который предположительно является жертвой унизительного обращения, несколько дней назад на проспекте Руставели наносил словесное оскорбление представителям «Грузинской мечты», позднее в социальной сети распространилось видео, в котором в унизительной обстановке он приносит извинения.



Прокуратура начала расследование по факту группового нечеловеческого и унизительного обращения в отношении гражданина Э.А. в Марнеули. Задержан мэр Марнеули Темур Абазов.















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