Могерини предложила выделить 13 миллиардов евро на оборону ЕС

13.06.2018 17:55 Европейская комиссия предложила выделить на период до 2027 года 13 миллиардов евро для укрепления обороны Евросоюза, говорится в пресс-релизе Европейской комиссии. Согласно документу, это позволит ЕС укрепить стратегическую самостоятельность и сделает его более мощным глобальным игроком.



Указанные средства предоставит Европейский фонд обороны. Деньги пойдут на технологии и оборудование, в частности, на компьютерное шифрование и дроны, говорится в документе. По словам главы европейской дипломатии Федерики Могерини, в числе целей новой программы – создание условий, при которых вооруженные силы отдельных стран-членов могли бы быстро и беспрепятственно перемещаться по территории Евросоюза.



Вице-президент Еврокомиссии по вопросам занятости Юрки Катайнен заявил, что оборонное предложение "позволит ЕС взять собственную судьбу в свои руки", сказано в пресс-релизе.



Ранее в НАТО и Евросоюзе высказывались опасения, что в случае конфликта Россия способна опередить Европу в переброске воинского контингента из-за того, что границы между странами ЕС значительно снижают мобильность союзных войск.



Нынешнее решение об увеличении расходов на европейскую оборону принято на фоне недавнего заявления президента США Дональда Трампа, который сразу после завершения саммита G7 в Канаде обвинил ЕС в невысоких тратах на НАТО и пригрозил "переменами" в делах Североатлантического союза. Еще до начала вступления в президентскую должность Трамп называл НАТО "устаревшей" организацией. Тогда же в Евросоюзе предложили создать единую общеевропейскую армию.















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