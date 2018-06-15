За оказание помощи в пытках Арчила Татунашвили присуждено заключение в виде меры пресечения

15.06.2018 16:43 Мцхетский районный суд удовлетворил требование прокуратуры и присудил т.н сотрудникам оккупированного Цхинвали Давиду Гурциеву и Алику Табоеву заключение в виде меры пресечения за помощь в групповых пытках Арчила Татунашвили.



Интересы обвиняемых в незаконном лишении свободы и помощи в пытках Арчила Татунашвили защищает казенный адвокат, который заявил на заседании, что у стороны обвинения нет улик для доказательства вины, на что позднее ответил прокурор Давид Казарашвили и заявил, что суд учел стандарт доказательств, что дает основание для доказательного предположения о совершении преступления обвиняемыми.



«Адвокат обязан защищать права своих подзащитных, хотя бы с той стороны, чтобы заявить на суде, что доказательств не существует.



«Конечно, сторона защиты не согласится с этим, мы считаем, что в деле есть количество доказательств, которые дают основание для доказательного предположения, что обе личности совершили преступление.



Данную позицию учел суд и именно поэтому принял в отношении обвиняемых меру пресечения в виде заключения», — заявил прокурор.



Прокуратура Грузии, на основании доказательств, собранных в ходе расследования по уголовному делу, которое ведет МВД, заочно предъявила обвинения сотрудникам т.н. правоохранительных органов оккупированного Цхинвали Давиду Гурциеву и Алику Табоеву за помощь в лишении свободы по предварительному сговору группой лиц и пытках, совершенных группой лиц, в отношении Арчила Татунашвили, Л.К. и И.П.















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