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В центре Тбилиси неизвестный открыл стрельбу
15.06.2018 16:45
Неизвестный мужчина открыл стрельбу в центре Тбилиси. Об этом сообщает Общественное телевидение Грузии.
Инцидент произошел некоторое время назад в районе Ваке, на пересечении улиц Абашидзе и Аракишвили. По предварительной информации, мужчина вылез из автомобиля и произвел несколько безадресных выстрелов. После этого он покинул место.
По факту в МВД начали следствие по 276-й статье УК Грузии – «противоправное приобретение-хранение огнестрельного оружия».
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