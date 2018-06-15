В центре Тбилиси неизвестный открыл стрельбу

15.06.2018 16:45 Неизвестный мужчина открыл стрельбу в центре Тбилиси. Об этом сообщает Общественное телевидение Грузии.



Инцидент произошел некоторое время назад в районе Ваке, на пересечении улиц Абашидзе и Аракишвили. По предварительной информации, мужчина вылез из автомобиля и произвел несколько безадресных выстрелов. После этого он покинул место.



По факту в МВД начали следствие по 276-й статье УК Грузии – «противоправное приобретение-хранение огнестрельного оружия».















• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

