В Тбилиси инкассатор инсценировал похищение 63 тысяч долларов

16.06.2018 13:41 Сотрудники МВД Грузии оперативно раскрыли ограбление инкассаторской машины, произошедшее на окраине Тбилиси. Выяснилось, что ограбление инсценировал сам потерпевший.



Речь идет об ограблении инкассатора, произошедшем несколько дней назад в поселке ЗАГЭС.

Ложное ограбление организовал 33-летний Р.Х., который инкассировал аппараты быстрой оплаты. Помощь в этом ему оказал 28-летний родственник, — некий Л.З.. В результате, злоумышленники похитили около 63 тысяч долларов.



В ходе допроса потерпевший Р.Х. утверждал, что в ЗАГЭС двое вооруженных людей завладели инкассаторской машиной, которой он управлял. Угрожая ему расправой, злоумышленники забрали всю инкассацию – 149 тысяч 828 лари и 220 долларов. После этого, нападавшие якобы связали ему руки, отобрали ключи от автомобиля, мобильный телефон и скрылись.



В результате оперативно-следственных мероприятий полиция выявила противоречия в показаниях инкассатора.



Позже выяснилось, что Р.Х. полностью выдумал историю с ограблением. Инсценировку он продумал и осуществил вместе со своим родственником. Для ложного ограбления злоумышленники выбрали место, где нет камер видеонаблюдения.



Спустя некоторое время после ограбления, инкассатор пытался покинуть Грузию, однако полиция задержала его в Сарпи, недалеко от грузино-турецкой границы. Его родственника полиция задержала в Тбилиси. В результате обыска, в подвале дома Л.З. полиция обнаружила большую часть украденных денег.



Задержанным предъявлены обвинения в грабеже, незаконном пересечении государственной границы и даче ложных показаний. Совершенное ими преступление предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от семи до 11 лет.















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