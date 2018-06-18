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Во Франции приговорили «воров в законе» к 10 годам лишения свободы


18.06.2018   12:26
Суд Франции осудил «воров в законе» Каху Шушанашвили, Зазу Эликашвили и Георгия Элерджия на 10 лет лишения свободы, им навсегда запрещен въезд на территорию Франции. Об этом на сегодняшнем брифинге заявил начальник Главного управления департамента центральной криминальной полиции МВД Грузии Мамука Челидзе.

Он отметил, что 16-17 апреля текущего года в результате двухлетнего полицейского сотрудничества грузинских, французских и греческих правоохранителей во Франции и Греции была проведена спецоперация Caucase Normandie, во время которой задержаны 4 грузинских «вора в законе» и 34 члена грузинской криминальной группировки.

«15 июня текущего года во французском городе Нанси завершился их судебный процесс. «Воры в законе» Каха Шушанашвили, Заза Эликашвили и Георгий Элерджия осуждены на 10 лет лишения свободы, им навсегда запрещен въезд на территорию Франции. Задержанному Бидзине Бакуридзе же определено 7 лет заключения, ему также навсегда запрещен въезд на территорию Франции. Задержанные остаются в заключении.

Напомним, что наказание за членство в «воровском сообществе» и «воровство в законе» ужесточилось, а поддержка деятельности «воровского сообщества», организация сходок, обращение к «ворам в законе» стало уголовным преступлением», - заявил Челидзе.






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