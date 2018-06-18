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В Тбилиси полицейские предотвратили попытку самоубийства
18.06.2018 14:06
Сотрудники патрульной полиции спасли молодого мужчину, который собирался прыгнуть в реку Куру (Мтквари) с моста Бараташвили. Об этом сегодня сообщает министерство внутренних дел Грузии.
В минувшую субботу граждане сообщили в патрульную полицию о том, что молодой человек намеревался спрыгнуть с моста в центре Тбилиси. Предположительно, он находился в состоянии алкогольного опьянения.
Инспекторы патрульной службы Гахо Ониани и Гага Бзикадзе оперативно отреагировали на сообщение и спасли гражданина З.Дж., который повис на перилах моста. Бригада скорой помощи оказала ему медицинскую помощь.
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