В Тбилиси полицейские предотвратили попытку самоубийства

18.06.2018 14:06 Сотрудники патрульной полиции спасли молодого мужчину, который собирался прыгнуть в реку Куру (Мтквари) с моста Бараташвили. Об этом сегодня сообщает министерство внутренних дел Грузии.



В минувшую субботу граждане сообщили в патрульную полицию о том, что молодой человек намеревался спрыгнуть с моста в центре Тбилиси. Предположительно, он находился в состоянии алкогольного опьянения.

Инспекторы патрульной службы Гахо Ониани и Гага Бзикадзе оперативно отреагировали на сообщение и спасли гражданина З.Дж., который повис на перилах моста. Бригада скорой помощи оказала ему медицинскую помощь.















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