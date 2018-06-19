Сенат США хочет запретить поставку истребителей Турции

19.06.2018 12:56 Сенат США проголосовал за оборонный бюджет в размере $716 млрд, в котором содержится поправка, запрещающая поставку истребителей F-35 Турции. Об этом сообщает Hurriyet daily news.



За соответствующий законопроект проголосовали 85 сенаторов, против - 10.



Согласно документу, президент США Дональд Трамп подтвердить, что Турция не ставит под угрозу НАТО, покупая военное оборудование в России или задерживая американских граждан.



Сенаторы включили эту поправку в законопроект после задержания в турецкой провинции Измир американского пастора и решения турецкого правительства купить в России системы С-400. В поправке говорится, что покупка С-400 в России создает напряженность и риски для НАТО.



После одобрения сенатом текст законопроекта должны согласовать обе палаты Конгресса, затем его передадут на подпись президенту.



Ранее Турция заявила, что будет вынуждена предпринять шаги, если США заморозят поставку Анкаре истребителей из-за покупки в России систем С-400.















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