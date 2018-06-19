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Гахария: В ближайший период будет создан новый корпус следователей


19.06.2018   20:03
В ближайшем периоде мы приступим к созданию нового корпуса следователей, что позволит нам отделить оперативную и следовательскую функции, — об этом в парламенте заявил кандидат в министры внутренних дел Георгий Гахария.

По его словам, одним из главных направлений реформ в МВД являются реформы в криминальной полиции, которые уже начались.

«Одним из главных направлений наших реформ являются реформы в криминальной полиции, осуществление которых уже началось. У нас есть конкретные результаты, а основная цель этих реформ – отделить оперативную и следственную функции. Хочу отметить, что в этом направлении, на основании существующей в министерстве базы академии, уже произошла оценка квалификации существующих следователей. Уже были проведены определенные законодательные изменения и в ближайший период мы приступим к созданию нового корпуса следователей, что позволит нам отделить оперативную и следовательскую функции. Хочу сообщить вам, что в направлении районной деятельности мы уже анонсировали и создаем институт офицера правопорядка. В конце года у нас будет криминальная полиция с тремя основными функциями: районной, следовательской и оперативной. Этот план мы завершим до конца года», — заявил Гахария.






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