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Кахишвили: 26 июня мы торжественно закроем печально памятное учреждение №7


19.06.2018   20:14
26 июня торжественно закроется печально памятное учреждение по исполнению наказаний №7, - об этом заявил кандидат в министры по исполнению наказаний и пробации Грузии Каха Кахишвили на объединенном заседании нескольких парламентских комитетов в ходе слушания кандидатов в министры.

Кахиашвили надеется, что тюрем, подобных учреждению №7, в Грузии больше никогда не будет существовать.
«26 июня, в Международный день в поддержку жертв пыток, мы, наверное, закроем печально памятное седьмое учреждение. Вы знаете, что это учреждение попало также в отчет CPT, и мы вместе с народным защитником торжественно закроем это учреждение, и я надеюсь, что такого типа учреждений в Грузии больше никогда не будет», - заявил Кахишвили.

Кандидат в министры сказал и об учреждении низкого риска и отметил, что на сегодняшний день учреждение №16 практически заполнено.

«Когда мы открыли учреждение низкого риска №16, то на первом этапе еле собрали 20 человек, чтобы они перешли в это учреждение. Настолько высоким было влияние криминальной субкультуры, что мы не могли найти людей, которых бы перевели в хорошее учреждение, с правом на труд. Сегодня можно сказать, что нами заполняется это учреждение», - заявил Каха Кахишвили.







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