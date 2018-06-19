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В Грузии с будущего месяца пожарным увеличат зарплату
19.06.2018 20:17
В Грузии с июля этого года пожарным увеличат зарплату, — об этом кандидат в премьер-министры Грузии Мамука Бахтадзе заявил в ходе выступления на заседании парламентского большинства.
«Мы приняли решение и повышаем зарплаты наших пожарных, что является очень важным. Это – та группа людей, которая в течение 24 часов стоят на страже, которая осуществляет превенцию очень важных для нашей страны рисков и соответственно, тем ресурсом, который мы найдем сейчас, планируем и уже со следующего месяца им увеличат зарплату», — заявил кандидат в премьеры.
После заседания большинства Мамука Бахтадзе выступит перед фракцией «Патриоты Грузии».
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