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МВД Грузии начинает новую программу строительства квартир для сотрудников полиции


19.06.2018   20:28
«Для усиления социального компонента, мы начинаем новую программу строительства квартир», — заявил кандидат в министры внутренних дел Георгий Гахария выступая в парламенте.

По его словам, программа содержит Тбилиси, Батуми, Кутаиси, Зугдиди и Рустави.

«Для усиления социального компонента, МВД начнет новую программу строительства квартир, которая содержит Тбилиси, Батуми, Кутаиси, Зугдиди и Рустави. Это будет компонентом, который увеличит социальные гарантии для каждого полицейского и даст возможность планировать свою жизнь. Мы уверены, что данные социальные гарантии будут еще более усиленным компонентом, чтобы привлечь в МВД лучшую молодежь», — заявил Георгий Гахария.











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