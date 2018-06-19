МВД Грузии начинает новую программу строительства квартир для сотрудников полиции

19.06.2018 20:28 «Для усиления социального компонента, мы начинаем новую программу строительства квартир», — заявил кандидат в министры внутренних дел Георгий Гахария выступая в парламенте.



По его словам, программа содержит Тбилиси, Батуми, Кутаиси, Зугдиди и Рустави.



«Для усиления социального компонента, МВД начнет новую программу строительства квартир, которая содержит Тбилиси, Батуми, Кутаиси, Зугдиди и Рустави. Это будет компонентом, который увеличит социальные гарантии для каждого полицейского и даст возможность планировать свою жизнь. Мы уверены, что данные социальные гарантии будут еще более усиленным компонентом, чтобы привлечь в МВД лучшую молодежь», — заявил Георгий Гахария.

























• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

