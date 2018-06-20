Столтенберг: Россия готова использовать военную силу против соседей

20.06.2018 16:44 Россия готова использовать военную силу против соседей, примерами чего являются историческая война с Грузией и текущий конфликт в Украине. Об этом генеральный секретарь НАТО заявил в эксклюзивном интервью Deutsche Welle. Полная версия интервью выйдет в эфир Deutsche Welle в воскресенье, а пока Deutsche Welle опубликовала часть интервью.



«Москва также держит войска в Молдове без согласия правительства Молдовы», — отметил Столтенберг. Он сказал, что Россия действует по данной схеме в течение многих лет и на это нужно дать ответ.



В интервью Йенс Столтенберг также выразил озабоченность по поводу новых военных возможностей России. Он отметил, что Москва сделала крупные инвестиции в современное оснащение, в том числе в ядерные арсеналы.



«Мы не отвечаем зеркально на действия России. Мы не отвечаем танком на танк, ракетой на ракету или ядерным оружием на ядерное оружие. Хотя, конечно, необходимо обеспечить адаптацию НАТО, когда мы видим, что Россия все с увеличивающейся настойчивостью вкладывает большие инвестиции в новое, современное вооружение», — подчеркнул Йенс Столтенберг.



В то же время генеральный секретарь НАТО отметил, что альянс хочет улучшить отношения с Россией и снизить напряженность. «Мы не хотим новой «холодной войны». Мы не хотим новой гонки вооружений, мы не хотим изолировать Россию», — сказал Столтенберг, по словам которого, НАТО ищет баланс между обороной и диалогом.















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