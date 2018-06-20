Бахтадзе: Грузия имеет потенциал экспорта военно-промышленного комплекса

20.06.2018 18:24 Правительство уделит особое внимание разработке — утверждению концепции «тотальной обороны», формированию военного резерва, пилотный проект которого будет начат уже в этом году, а также повышение потенциала экспорта военно — промышленного комплекса.



Об этом заявил кандидат в премьер-министры Мамука Бахтадзе во время выступления на внеочередном заседании парламента, где обсуждают объявление доверия правительственной программе и новому составу кабмина.





«Думаю, у нас есть важный потенциал и ему обязательно нужна реализация. Вместе с тем, оборонное направление получит из бюджета ежегодно 2% ВВП, что является стандартом НАТО», — отметил Бахтадзе.















• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

