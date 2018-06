В проекте «Акта авторизации национальной обороны США» Грузия рассматривается в качестве союзника и партнера США

21.06.2018 13:05 Грузия рассматривается в качестве союзника и партнера США в проекте «Акта авторизации национальной обороны США», подготовленного Сенатом, — сообщает министерство иностранных дел Грузии.



18 июня 2018 года Сенат США утвердил свою версию «Акта авторизации национальной обороны США» (NDAA) на 2019 финансовый год. Данный документ определяет военные расходы США, приоритеты политики обороны и бюджета.



«Следует отметить, что, согласно Акту, в контексте европейской безопасности Грузия наряду с государствами Черного моря и Балтии, рассматривается как союзник Соединенных Штатов и партнер.



# 1235 подпункт законопроекта касается сдерживания российской агрессии в Европе (SENSE OF SENATE ON ENHANCING DETERRENCE AGAINST RUSSIAN AGGRESSION IN EUROPE). В нем отмечено, что усиление обороноспособности союзников и партнеров США в Европе служит защите национальных интересов США, и представляет комплексную стратегию сдерживания российской агрессии. Данный подпункт содержит важные сигналы, касающиеся Грузии.



В частности, в нем говорится, что секретарь США по обороне совместно с государственным секретарем в координации с американским командованием в Европе должны способствовать оказанию важной помощи Грузии в сфере безопасности, в том числе летальными средствами обороны, что усилит обороноспособность Грузии и повысит ее совместимость с силами НАТО.



Вместе с тем, Сенат США призывает администрацию разработать и осуществить всеобъемлющую стратегию сотрудничества в области безопасности, которая сделает сотрудничество США с партнерами в Европе, в том числе с Грузией, более рациональным и приоритетным», — говорится в информации МИД Грузии.



Сенат США еще раз подчеркивает политику «открытых дверей» НАТО, в том числе поддержку членства Грузии в НАТО. В документе также содержится призыв к администрации США содействовать мобилизации ресурсов государствами-членами альянса для существенного пакета НАТО-Грузия и полноценного использования совместного центра обучения и оценки НАТО-Грузия.



«Следует отметить, что в пояснительной записке к законопроекту, США осуждают нарушение Россией территориальной целостности и суверенитета Грузии и Украины, а также говорится о конкретных механизмах для усиления оборонных возможностей европейских партнеров и союзников США.



Учет национальных интересов и вопросов безопасности Грузии в актах Конгресса США является четким подтверждением поддержки, оказываемой США на протяжении многих лет. Это еще раз подтверждает твердую двухпартийную поддержку Грузии Конгрессом США, а также важность Грузии в политической повестке дня США.



Согласно установленной для принятия закона процедуре, на следующем этапе будет происходить согласование версий Акта Палаты представителей и Сената, после чего единый текст будет вынесен на голосование Сената и Палаты представителей, а затем документ будет направлен на подпись президенту США.



Примечательно, что в версии «Акта авторизации национальной обороны США» на 2019 год, представленной Палатой представителей, также отмечается, что Грузия является ценным другом США. В проекте документа зафиксирована поддержка углублению сотрудничества между Грузией и США, а также действиям грузинского правительства, направленным на защиту населения и суверенной территории страны», — отметили в МИД Грузии.















