С начала года в Грузии задержаны более 70 наркореализаторов

21.06.2018 17:45 По информации Министерства внутренних дел, за последние полгода задержали 72 продавца наркотиков.



По заявлению начальника Главного управления департамента Центральной криминальной полиции ведомства, Мамуки Челидзе на брифинге, правоохранители с середины мая текущего года по сегодняшний день изъяли 4 килограмма Героина, 2000 таблеток Суботекса и Субоксина, 100 граммов Кокаина, 200 граммов МДМА, 150 граммов нового психоактивного вещества, и 150 граммов психотропного вещества.



"Борьба против наркопреступления, и реализации наркотиков является приоритетом Министерства внутренних дел. Наша цель, максимально сократить вред, причиненный потреблением наркотика. В результате интенсивной работы правоохранителей в последний период раскрыт ни один факт наркопреступления. С середины мая текущего года по сегодняшний день обвинение за реализацию наркотиков предъявлено 8 гражданам (по части 4 или 5 статьи 260).



Сотрудники Министерства внутренних дел в Марнеульском районе задержали гражданина Ирана, у которого изъяли расфасованные на 282 чека 800 граммов наркотического вещества героин. Ведется расследование по факту незаконной покупки-хранения наркотического средства в особо большом размере.



Сотрудники Главного управления борьбы против незаконного оборота наркотиков Министерства внутренних дел задержали в Тбилиси за наркопреступление гражданина Республики Иран. В ходе обыска гостиничного номера, в котором жил задержанный, правоохранители изъяли как вещественное доказательство особо крупный размер наркотического вещества, 1 килограмм опиума. Ведется следствие по факту незаконной покупки-хранения наркотического средства. Преступление предусматривает пресечение свободы сроком от 8 до 20 лет, или бессрочно.



Сотрудники Главного управления борьбы против незаконного оборота наркотиков департамента Центральной криминальной полиции Министерства внутренних дел задержали за наркопреступление еще двух граждан Ирана на территории, прилегающей к погранично-пропускному пункту "Красный мост". Совершенное преступление предусматривает пресечение свободы сроком от 8 до 20 лет, или бессрочно. Правоохранители изъяли у Е.Ч. и М.А. расфасованные на 193 чека 900 граммов наркотического средства героин. Ведется следствие по факту незаконной покупки-хранения наркотического средства в особо крупном размере, и незаконного ввоза в Грузию наркотического средства в особо крупном размере.



На факте продажи наркотиков задержан один гражданин Грузии. Сотрудники департамента полиции Гурии задержали по обвинению в продаже наркотиков гражданина 1991 года рождения на территории, прилегающей к пропускному пункту Сарпи, когда тот старался перейти в Турцию через таможенно-пропускной пункт. Следствием установлено, что обвиняемый систематически продавал наркотическое средство. Полиция изъяла как вещественное доказательство проданные им наркотики. Совершенное преступление предусматривает пресечение свободы сроком от 7 до 14 лет. Ведется следствие по факту незаконной покупки-хранения, и продажи наркотического средства.



А также сотрудники департамента полиции Аджарии задержали в Сарпи женщину 1997 года рождения, которая обвиняется в незаконной покупке-хранении наркотического вещества в особо крупном размере. Совершенное преступление предусматривает пресечение свободы сроком от 8 до 20 лет или бессрочное заключение. В ходе обыска задержанной правоохранители изъяли 339 таблеток Субоксина и 20 таблеток Метадона.



Ведется следствие по факту незаконной покупки-хранения наркотического вещества в особо крупном размере, по подпункту "а" части 6 статьи 260 УК Грузии.



МВД за последние 6 месяцев изъяло: 13 килограмма Героина, 7000 таблеток Суботекса и Субоксина, 1 килограмм и 300 граммов Кикаина, до 2 килограммов МДМА, 650 граммов нового психоактивного вещества, и до 1 килограмма психотропных средств. В этот же период обвинение за продажу наркотиков предъявлено 72 лицам (по части 4 или 5 статьи 260)"- заявил Челидзе.



По его же словам, Министерство внутренних дел продолжает непримиримую борьбу с распространением наркотиков.

















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