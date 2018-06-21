Сотрудничество с США в сфере обороны и безопасности переходит на качественно новый уровень - глава МИД Грузии

21.06.2018 21:11 Запись в проекте акта авторизации Национальной безопасности США подтверждает, что Грузия находится на передних позициях в политической повестке дня - заявил министр иностранных дел Грузии Давид Залкалиани.



По его словам, запись о Грузии в таком объеме в акт попала впервые, что следует приветствовать.



"Прежде всего, надо отметить, что в акте авторизации Национальной обороны США впервые произошла запись в таком объеме и таком виде о Грузии, и это отрадное событие. Следует отметить, что это подтверждает твердую двухпартийную поддержку Конгресса США. Это подтверждает, что Грузия находится на передних позициях в политической повестке дня США. Важно отметить также, что в этом акте разговор идет о Грузии в контексте безопасности Европы, то сеть это означает, что безопасность Грузии напрямую увязана с безопасностью Европы, и наоборот"- заявил министр иностранных дел Давид Залкалиани.



По его заявлению, в акте разговор идет также о политике открытых дверей НАТО, и прямо поддерживается интеграция Грузии в НАТО. По заявлению министра, этим актом сотрудничество с США в сфере обороны и безопасности переходит на качественно новый уровень, что по его словам, подкреплено на уровне как исполнительной, так и законодательной власти.



"Мы ждем, что те практические шаги, которые уже были осуществлены в отношении Грузии с точки зрения усиления оборонных средств Грузии, что усиливают нашу обороноспособность и устойчивость, также будут усилены следующими практическими шагами"- отметил Залкалиани.



По словам министра, пока сделана только запись в акте Сената. По его заявлению, подобного рода запись существует также в акте нижней палаты Конгресса, а последующие шаги предусматривают сличение обеих записей, и голосование в Сенате, чтобы в конечном итоге стать законодательным актом.



К информации, Сенат США утвердил свою версию законопроекта авторизации обороны США (NDAA) 2019 фискального года. Примечательно, что по записи акта, Грузия в контексте безопасности Европы осмысливается как союзник и партнер США наряду со странами Черного и Балтийского морей.

















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