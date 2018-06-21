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Впервые грузинская военная продукция была представлена на крупнейшей в мире военной выставке


21.06.2018   22:56
Впервые в истории Грузии наша страна была представлена на крупнейшей в мире выставке продукции военного назначения «EUROSATORY», которая проходила в Париже 11-15 июня. В международном форуме приняли участие более 1800 компаний военно-промышленного комплекса из 63 стран мира. Выставку посетили 227 официальных делегаций и более 58 000 посетителей.

Научно-технический центр «Дельта» представил образцы военной продукции грузинского производства, в том числе модифицированный бронетранспортер «Дидгори», медицинские эвакуационные бронемашины, минометы 60, 82 и 120 мм, модернизированный ручной гранатомет и образцы другой военной техники.

Согласно сообщению компании «Дельта», грузинская военная продукция привлекала большое внимание посетителей и официальных представителей. С гендиректором «Дельта» Учей Дзодзуашвили записали интервью такие ведущие военно-аналитические агентства, как «Army Recognition World Defense & Security News» и «Army Guide», — отметили в «Дельте».

Согласно информации компании, особый интерес вызвал бесшумный миномет GNM-60, модифицированный бронетранспортер «Дидгори» и медицинская эвакуационная бронемашина «Дидгори Медевак».






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