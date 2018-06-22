Новобранцы Главного управления охраны объектов СГБ принесли присягу

22.06.2018 14:43



На мероприятии присутствовали глава Главного управления охраны объектов Службы государственной безопасности Грузии Михаил Мерабишвили и руководители структурных подразделений.



По информации СГБ, новобранцы пройдут годичную обязательную военную службу.



На мероприятии присутствовали и члены семей новобранцев.







Новобранцы Главного управления охраны объектов Службы государственной безопасности Грузии принесли присягу. Об этом сообщает СГБ.На мероприятии присутствовали глава Главного управления охраны объектов Службы государственной безопасности Грузии Михаил Мерабишвили и руководители структурных подразделений.По информации СГБ, новобранцы пройдут годичную обязательную военную службу.На мероприятии присутствовали и члены семей новобранцев.











• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

