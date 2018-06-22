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Новобранцы Главного управления охраны объектов СГБ принесли присягу
22.06.2018 14:43
Новобранцы Главного управления охраны объектов Службы государственной безопасности Грузии принесли присягу. Об этом сообщает СГБ.
На мероприятии присутствовали глава Главного управления охраны объектов Службы государственной безопасности Грузии Михаил Мерабишвили и руководители структурных подразделений.
По информации СГБ, новобранцы пройдут годичную обязательную военную службу.
На мероприятии присутствовали и члены семей новобранцев.
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